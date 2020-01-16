В Минске на козырьке подъезда нашли тело мужчины

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на козырьке подъезда одного из домов на ул. Л.Беды нашли тело мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Тело 52-летнего мужчины с признаками падения с высоты обнаружили сегодня утром. "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила Екатерина Гарлинская.

Советский (Минска) РОСК проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-