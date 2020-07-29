В Минске на одной из улиц прорвало трубу, в двух районах возможно снижение напора воды

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу, вода заливает дворы и выезд на дорогу. На месте работает аварийная бригада, сообщили корреспонденту БЕЛТА на УП "Минскводоканал".

Специалисты пояснили, что провыв вызван повреждением в сети Д900 мм на ул. Мазурова - ул. Панченко. Из-за это возможно снижение давления воды во Фрунзенском и Московском районах столицы.

"Наши специалисты уже работают на месте, стараются оперативно устранить ситуацию", - сказали на предприятии.

"Минскводоканал" будет в оперативном режиме предоставлять потребителям информацию по устранению последствий аварии.-0-