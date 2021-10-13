В Минске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка врезалась в столб, работники МЧС деблокировали женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 12.37 на номер "112" поступило сообщение о ДТП на пр.Независимости, 95 (напротив) в Минске. На место выехали подразделения МЧС.

"По прибытии к месту вызова предварительно выяснилось, что произошло столкновение маршрутного такси с мачтой освещения. В результате происшествия в маршрутке оказалась зажата женщина", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Всего в маршрутном такси находились 9 человек (из них 2 детей, 2009 и 2017 года рождения). На данный момент всех осматривают медики.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-