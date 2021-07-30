30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Независимости из-за ДТП затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ДТП затруднено движение на пр.Независимости на участке от ул.Жасминовой до ул. Героев 120-й Дивизии в оба направления. Просим участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-