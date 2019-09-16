В Минске на пр.Независимости в районе НАН возможны заторы из-за аварии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке улицы Петруся Бровки с проспектом Независимости столкнулись две легковушки. Столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале предупреждает о возможных заторах, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, водитель автомобиля БМВ, двигаясь по проспекту Независимости, поворачивал со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Петруся Бровки. Водитель "Лады" ехала прямо со стороны площади Я.Коласа в направлении улицы Сурганова. Пострадавших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГАИ.

"Возможны затруднения в движении в этих направлениях. Рекомендуется учитывать информацию при выборе маршрута", - отметили в ГАИ.-0-