В Минске на пр.Партизанском легковушка врезалась в осветительную мачту и загорелась

В Минске на пр.Партизанском

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.из-за ДТП загорелся автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, сегодня около 01.10 25-летний водитель автомобиля Subaru двигался по пр.Партизанскому со стороны ул.Кошевого в направлении пер.Рабочего. Вблизи дома ?21 по пр.Партизанскому он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. После этого легковушка выехала за пределы проезжей части, врезалась в осветительную мачту и машина загорелась.Водитель и пассажирка выбрались из иномарки самостоятельно, а очевидцы успели достать еще одного пассажира. В результате ДТП пассажиры автомобиля, 22- летняя девушка и 23-летний парень, получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД г.Минска, МЧС, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, специалист ГКСЭ по г.Минску.По факту ДТП проводится проверка.В время разбирательства выяснилось, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 1,5 промилле.Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии опьянения, ГАИ призывает незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-