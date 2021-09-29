В Минске на пр.Рокоссовского автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Рокоссовского опрокинулся автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня в 8.25 водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по пр.Рокоссовского со стороны ул.Плеханова в сторону ул.Ванеева, при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю "Тойота", совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся", - рассказали в ГАИ. В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и работники МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД - залог вашей безопасности", - добавили в ГАИ.-0-