В Минске на стоянке сгорела легковушка

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой "Форд" сгорел в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня днем на стоянке вблизи ул.Лобанка, 79. "Спасатели ликвидировали загорание легкового автомобиля "Форд Фокус" 2003 года выпуска. Повреждено также лакокрасочное покрытие рядом стоящего "Лексуса". Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.

ул.Лобанка,79(стоянка). Спасатели ликвидировали загорание легкового автомобиля Форд Фокус, 2003 г.в. Поврежден полностью, а также лакокрасочное покрытие рядом стоящего автомобиля "Лексус 450", 2006 г.в. Пострадавших нет. pic.twitter.com/5OawmuCPqw — МЧС Минска (@112MINSK) 20 ноября 2018 г.

Причина возгорания устанавливается.-0-