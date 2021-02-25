В Минске на ул.Панченко автомобиль сбил мужчину

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на ул.Панченко в Минске под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, сегодня около 7.40 водитель автомобиля "Крайслер", двигаясь по ул.Панченко со стороны ул.Мазурова в сторону ул.Сухаревской, совершил наезд на пешехода 1987 года рождения, который пересекал проезжую часть вне установленного места. Мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-