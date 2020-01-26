В Минске найден пропавший 9-летний мальчик

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний Виталий Неверко, которого разыскивали 25 января в Минске, найден. О прекращении розыска проинформировала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В течение часа после сoобщения о розыске в минскую милицию пoзвонил водитель автoбуса. Он рассказал, что, приехав на кoнечную остановку, обратил внимание на мальчика, котoрый в автобусе был один", - сказано в сообщении.

Милиционеры оперативно прибыли по указанному адресу и забрали мальчика.

Мальчика объявили в розыск сразу после того, как он ушел с территории ТД "Ждановичи" и не объявлялся. Выяснилось, что ребенок весь день катался в автобусе, с ним все в порядке. Мальчика передали матери.-0-