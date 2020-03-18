В Минске нашли пропавшего подростка

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла 14-летнего минчанина Ивана Лукащука. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня утром оперативники уголовного розыска Фрунзенского РУВД заметили парня на станции метро "Каменная горка". С ним все хорошо, Иван передан родителям", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, со вчерашнего дня милиция разыскивала без вести пропавшего 14-летнего Ивана Валидовича Лукащука. Он 17 марта около 17.00 ушел из дома.-0-