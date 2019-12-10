В Минске нашли ушедшего из дома подростка

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли подростка, который ушел из дома в майке и шортах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Разыскиваемый несовершеннолетний Николай Скурат найден. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, сотрудниками отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивался 14-летний Николай Скурат. 8 декабря около 17.00 он ушел из дома в неизвестном направлении. Был одет в красную футболку, шорты черного цвета, резиновые сланцы.

Мальчик уже неоднократно уходил из дома, умеет расположить к себе незнакомых людей, отмечали в милиции.-0-