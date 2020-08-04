В Минске неизвестный угрожал председателю участковой избирательной комиссии

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный разбросал в минском подъезде листовки с угрозами в адрес председателя одной из участковых избирательных комиссий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, вечером 3 августа председатель одной из участковых избирательных комиссий по выборам Президента, расположенной на территории Минска, обнаружила в почтовом ящике по месту жительства родственницы листовку, содержащую угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей. В листовке содержались фотография и контактные данные должностного лица", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Еще десятки аналогичных листовок были разбросаны по подъезду, в котором проживает родственница женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Следователями проводятся допросы потерпевшей и свидетелей, назначено проведение необходимых экспертных исследований. Во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливается личность распространившего листовки.

Следственный комитет обращает внимание граждан на необходимость соблюдения действующего законодательства, в том числе избирательного.-0-