В Минске нетрезвая автоледи не справилась с управлением и перевернулась на легковушке





Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии опьянения, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102», - напоминают в ГАИ.-0-

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвая автоледи не справилась с управлением, в результате транспортное средство перевернулось на перекрестке. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, сегодня около 6.05 водитель автомобиля «Фольксваген» двигалась по пр.Машерова со стороны ул.Заславской. На пересечении с пр.Победителей женщина не справилась с управлением и совершила наезд на светофорный объект. После этого транспортное средство опрокинулось.Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска.«В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не имеет права управления транспортными средствами. В момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 0,55 промилле», - говорится в сообщении.Госавтоинспекция напоминает о возможных последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения.«Как показывает практика, вождение автомобиля в нетрезвом виде ведет к трагическим последствиям - от значительного материального ущерба автомобилю до человеческих жертв.