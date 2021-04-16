В Минске нетрезвый водитель наехал на автобус и скрылся с места ДТП

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель наехал на автобус, а затем скрылся с места ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Накануне, 15 апреля, около 15.55 водитель автомобиля "Рено" ехал по улице Серова со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Асаналиева. У дома №17 он совершил наезд на автобус, который остановился на остановочном пункте для посадки/высадки пассажиров. Виновник с места ДТП уехал. Однако уже через несколько минут на пересечении улицы Кижеватова с улицей Казинца его задержали инспекторы ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Поскольку физическое состояние минчанина вызвало подозрение у правоохранителей, мужчину отвезли на освидетельствование, по результатам которого выявлено 1,47 промилле алкоголя. Водитель доставлен в медвытрезвитель, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.-0-