В Минске объявлен в розыск 13-летний подросток со смешанным расстройством поведения и эмоций

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 13-летний Артем Мисюня. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

14 июня он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее из дома уходил. Имеет диагноз "смешанное расстройство эмоций и поведения".

Приметы: на вид 10-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волос светло-русый. Был одет: серая байка с черными вставками, черные спортивные штаны, черные кроссовки с оранжевой полосой на подошве, бордовая майка.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Советское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 861-62-70 или 102.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома