В Минске объявлена в розыск 73-летняя женщина

Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 73-летняя минчанка Зинаида Головач, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".
1 июня женщина ушла из больницы скорой медицинской помощи в неизвестном направлении.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы седые до плеч. Была одета: черная майка с коротким рукавом, серая шерстяная накидка до пояса, черные капри, розовые сандалии.
Если вам известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 или 102.-0-