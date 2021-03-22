В Минске обвиняемого в клевете в видеоролике на YouTube приговорили к 2 годам ограничения свободы

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении обвиняемого, которому инкриминировано распространение заведомо ложных, порочащих других граждан сведений в информации, размещенной в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

"Как установлено в ходе судебного разбирательства, фигурант разместил на своем канале сервиса YouTube видеоролик, в котором была заведомо ложная и порочащая информация о членах участковой избирательной комиссии участка для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва, - отметили в прокуратуре. - Обвиняемый утверждал, что названные им лица в период досрочного голосования и в день выборов подменили документы по выборам, провели заведомо неправильный подсчет голосов, совершили иное искажение результатов голосования. Такую информацию он довел до сведения неограниченного круга людей".

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-