В Минске очевидцы спасли упавшего на рельсы на станции метро "Октябрьская" мужчину

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Сегодня в 16.52 на станции метро "Октябрьская" мужчина упал на рельсы перед приближающимся электропоездом. Он жив. Очевидцы помогли ему подняться на перрон станции", - рассказала Наталья Ганусевич.
По ее словам, задержка в движении поездов составила 2 минуты.-0-
Мужчина упал на рельсы на станции метро "Петровщина" в Минске
Мужчина 30-35 лет упал на рельсы перед приближающимся электропоездом. Он был госпитализирован, но скончался в учреждении здравоохранения.