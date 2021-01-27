В Минске пьяный мужчина повредил четыре автомобиля

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержан минчанин, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил боковые зеркала заднего вида в 4 автомашинах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"В милицию обратились владельцы автомашин, припаркованных во дворе многоквартирного жилого дома, с заявлением об установлении лица, повредившего в их автомашинах боковые зеркала заднего вида. В результате противоправных действий были повреждены 4 автомобиля", - рассказали в ГУВД.
Сотрудники уголовного розыска установили, что зеркала повредил 33-летний минчанин, официально не работающий, ранее неоднократно судимый. Свое поведение задержанный объяснил большим количеством выпитого спиртного как накануне, так и в день происшествия.
Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-