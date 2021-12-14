В Минске по горячим следам задержали квартирную воровку

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Партизанского РУВД столицы по горячим следам задержали 26-летнюю минчанку, которая похитила из незапертой квартиры вещи и более $800. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 46-летний житель столицы, который сообщил, что из его квартиры пропала сумка с личными вещами и крупная сумма денег.

"Задержанная пояснила, что заходила в подъезды многоквартирных жилых домов следом за жильцами, а после ходила по этажам и дергала за дверные ручки. В случае, если квартира оказывалась незапертой, задержанная проникала внутрь и, находясь в прихожей, похищала первое, что попадалось на глаза", - рассказали в ГУВД.

Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело за кражу.

Сотрудники милиции в целях предупреждения квартирных краж напоминают: уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, входные двери, не впускайте в квартиру незнакомых людей, не передавайте (не оставляйте) ключи соседям, незнакомым людям.-0-