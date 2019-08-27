В Минске подросток из баловства поджег ребенка

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9-летний мальчик получил ожоги в результате баловства подростка, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня днем спасатели получили сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что в приемное отделение поступил ребенок с ожогами. Инцидент произошел около 13.35 в районе ул.Волгоградской, 5.

В ходе разбирательства установлено, что 9-летний мальчик играл во дворе, когда к нему подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Направив в сторону ребенка струю газа, парень поджог ее зажигалкой.

Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавший мальчик был госпитализирован с ожогом бедра.

Разбирательство по факту происшествия проводит Первомайское РУВД.-0-