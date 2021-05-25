В Минске правоохранители выявили факты дачи взяток за прохождение техосмотра

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичных отделов по борьбе с экономическими преступлениями установили личности граждан, которые брали взятки за прохождение государственного технического осмотра. Об этом БЕЛТА сообщили ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали 42-летнего жителя Заславля, работника диагностической станции столицы, и его подельника - 65-летнего пенсионера, жителя поселка Ратомка.

Незадолго до прохождения техосмотра мужчина получал от своего подельника листок с госномером автомобиля, который должен был пройти техосмотр. "Мужчина "закрывал глаза" на неисправности автомобилей и выдавал разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Деньги работник станции получал от своего подельника лишь после удачно пройденного техосмотра. Как установили оперативники, подельник находил людей, которым необходимо было пройти техосмотр, и предлагал вознаграждение работнику диагностической станции за "благоприятное" решение вопроса", - рассказали в ГУВД.

Коллеги ОБЭП Октябрьского РУВД Минска также задержали двух минчан, которые брали взятки за прохождение государственного технического осмотра. Задержанные действовали по аналогичному сценарию.

Материалы проверок переданы в районные отделы Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-