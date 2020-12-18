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18 декабря 2020, 08:12

В Минске при тушении пожара квартиры спасатели обнаружили погибшего хозяина

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при тушении пожара спасатели обнаружили погибшего хозяина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В МЧС 17 декабря в 23.21 поступило сообщение о загорании имущества в жилой комнате по ул.Герасименко, 27. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.

Работники МЧС обнаружили хозяина квартиры в бессознательном состоянии, после осмотра бригадой медиков констатирована его смерть. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).-0-

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