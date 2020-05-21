В Минске произошло ДТП с участием пяти легковушек

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Газеты "Правда" столкнулись пять легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел сегодня около 2.14 вблизи дома №22 по проспекту Газеты "Правда".

"По словам 23-летнего водителя "Фольксвагена", он почувствовал себя плохо и совершил наезд на припаркованный вдоль дороги автомобиль "Пежо", который в свою очередь наехал на припаркованное авто аналогичной марки. Затем вторая "Пежо" врезалась в "Ситроен", а "Ситроен" - в автомобиль "Лада". В ДТП травмы получил пассажир "Фольксвагена" 1999 года рождения", - рассказали в ГУВД.

По факту ДТП проводится проверка.-0-