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21 мая 2020, 18:52

В Минске произошло ДТП с участием пяти легковушек

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Газеты "Правда" столкнулись пять легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел сегодня около 2.14 вблизи дома №22 по проспекту Газеты "Правда".

"По словам 23-летнего водителя "Фольксвагена", он почувствовал себя плохо и совершил наезд на припаркованный вдоль дороги автомобиль "Пежо", который в свою очередь наехал на припаркованное авто аналогичной марки. Затем вторая "Пежо" врезалась в "Ситроен", а "Ситроен" - в автомобиль "Лада". В ДТП травмы получил пассажир "Фольксвагена" 1999 года рождения", - рассказали в ГУВД.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

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