23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пропал 15-летний подросток, который отсутствует по месту жительства уже сутки. Об этом БЕЛТА сообщили в Ленинском РУВД Минска.
"Сотрудниками Ленинского РУВД Минска разыскивается без вести пропавший 15-летний Алексей Малашко. Он 22 апреля в 08.00 ушел из дома на учебу и до настоящего момента его местонахождение неизвестно", - проинформировали в милиции. Парень живет в Детском городке Ленинского района Минска - на ул. Якубова, 70.
На вид подростку 15-16 лет, рост около 160-170 см, плотного телосложения, волос светлый. Был одет в серую куртку, клетчатую рубашку, джинсы черного цвета, кроссовки.
Информацию о его местонахождении можно сообщить в Ленинское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (044) 576-29-15, 8 (029) 558-35-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-
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