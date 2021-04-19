В Минске разыскивается мужчина, пропавший без вести в конце января

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральным (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Разыскивается Молоченков Дмитрий Петрович, родившийся 31 июля 1984 года в Минске. 29 января этого года он ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавое телосложение, плечи опущенные, лицо овальное, бледное, глаза голубые, волосы темные короткие. В день исчезновения был одет в серые болоньевые штаны, черную куртку, черную кофту с тремя полосами на рукавах и темные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8 (029) 615-59-98.-0-