В Минске разыскивают пропавшую 9-летнюю девочку

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают пропавшую 9-летнюю Валерию Середу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную милицию.

Девочка 4 сентября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Валерия среднего телосложения, рост 155 см, волосы вьющиеся, темно-русые, ниже плеч, глаза голубые, губы средней толщины.

Она была одета в ветровку белого цвета с синими продольными полосами по всей куртке с капюшоном, брюки спортивного типа серого цвета. На ногах были полукеды розового цвета с белой подошвой. В ушах у девочки сережки из бисера разных цветов в форме креста.

При наличии информации о местонахождении ребенка просят сообщить в Ленинский РУВД Минска: (8017) 367-62-02, (8029) 558-35-55 или 102.-0-