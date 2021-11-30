В Минске с начала года произошло 9 несчастных случаев на объектах ж/д транспорта

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года произошло 9 несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта, находящихся в зоне оперативного обслуживания Минского ОВД на транспорте. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Большинство несчастных случаев происходит из-за беспечности граждан. Основные причины - нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, поражение электрическим током контактной сети, отсутствие должного контроля родителей и взрослых в отношении детей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

"Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее", - добавили в ГУВД.-0-