6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сгорел частный дом, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сообщение о загорании частного дома по ул. Луговой поступило спасателям 5 ноября около 21.50. Работники МЧС, прибывшие на место, установили, что произошло загорание предметов мебели в коридоре. В результате пожара повреждено имущество и деревянные элементы дома на площади 40 кв.м.
Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия - поджог.-0-
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