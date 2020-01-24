В Минске слесарь получил ожоги из-за вспышки газа в колодце

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник "Минскводоканала" при выполнении ремонтных работ получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 13.25 столичным спасателям от медиков поступило сообщение о том, что госпитализирован мужчина с ожогами. "По предварительной версии, около 13.00 при выполнении ремонтных работ бригадой УП "Минскводоканал" в техническом колодце был открыт вентиль, через который пошел газ - предположительно метан. Работники покинули колодец на время, а позже слесарь решил проверить наличие газа и наклонился над колодцем, в этот момент произошло воспламенение", - рассказали в управлении.

Причина происшествия устанавливается. Разбирательство проводит отдел охраны труда УП "Минскводоканал".-0-