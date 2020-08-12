В Минске сотрудника ГАИ сбили и прокатили на капоте

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска сотрудника ГАИ сбила машина и прокатила на капоте, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел сегодня около 20.00 на пересечении ул.Мельникайте и пр.Победителей.

"45-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие", - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотруднику ГАИ была оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.-0-