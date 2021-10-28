В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину за рулем авто

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвую женщину за рулем автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Накануне ночью сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска, двигаясь по улице Горецкого, обратили внимание на автомобиль "Форд". Заприметив экипаж ГАИ, водитель легковушки стал ускоряться. В районе пересечения с улицей Ширмы он был остановлен", - рассказали в ведомстве.

За рулем находилась 36-летняя женщина. Ее физическое состояние вызвало подозрение у милиционеров, что позднее подтвердил результат медицинского освидетельствования - 1.93 промилле алкоголя в организме. Автолюбитель подтвердила, что употребляла спиртные напитки.

На данный момент в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Транспортное средство нарушительницы помещено на охраняемую стоянку.-0-