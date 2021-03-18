В Минске спасли висевшую в окне четвертого этажа женщину

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли висевшую в окне четвертого этажа женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 марта в 20.57 поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая висела снаружи окна квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома в Минске по пр. Газеты "Звязда", 17. Работниками МЧС спасена гражданка 1990 года рождения, неработающая", - рассказали в пресс-службе.

Женщина госпитализирована для обследования. -0-