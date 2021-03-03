3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два авто - пьяный виновник скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло 1 марта около 21.20. 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле "Мазда" ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Центральной. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген". Последний остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в результате оперативно-разыскных мероприятий водитель "Мазды" был установлен и возвращен на место ДТП. От прохождения в установленном порядке освидетельствования мужчина отказался.

Минчанин задержан, в отношении него составлены административные материалы по ч.2 ст.18.16 КоАП (оставление места ДТП), ч.2 ст.18.15 (отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования), ст.19.1 (мелкое хулиганство).-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома