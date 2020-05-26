В Минске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус – пострадал пассажир легковушки

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием троллейбуса и легковушки, сообщает Telegram канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде Московского РУВД Минска Любови Трепашко, В 21:00 час автомобиль "Hyundai" ехал по ул.Горецкого

со стороны ул.Ширмы в направлении ул.Алибегова. При повороте на перекрестке ул.Алибегова и Рафиева водитель "Hyundai" не пропустил троллейбус, который ехал по ул.Алибегова в

направлении улицы Горецкого. В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир "Hyundai".-0-