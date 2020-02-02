В Минске три человека получили ожоги при попытке потушить пожар в гараже

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске три человека пытались сами потушить пожар в гараже и получили ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Минского городского управления МЧС.

ЧП произошло вечером 1 февраля в Центральном районе Минска по 5-му пер. Сморговскому. Горел гараж на территории частного домовладения.

Сыновья хозяина пытались самостоятельно потушить пожар и получили ожоги 1-2-й степени (1-20% тела), пострадал и находившийся в гостях мужчина. Они госпитализированы.

Причина пожара устанавливается.-0-