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02 февраля 2020, 10:20

В Минске три человека получили ожоги при попытке потушить пожар в гараже

Фото из архива
Фото из архива

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске три человека пытались сами потушить пожар в гараже и получили ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Минского городского управления МЧС.

ЧП произошло вечером 1 февраля в Центральном районе Минска по 5-му пер. Сморговскому. Горел гараж на территории частного домовладения.

Сыновья хозяина пытались самостоятельно потушить пожар и получили ожоги 1-2-й степени (1-20% тела), пострадал и находившийся в гостях мужчина. Они госпитализированы.

Причина пожара устанавливается.-0-

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