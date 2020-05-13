В Минске у наркодилеров изъяли около 2,2 кг наркотиков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома и УВД Бобруйского горисполкома выявили реализаторов наркотических средств и психотропных веществ и изъяли у них около 2,2 кг наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Так, около 1,3 кг порошкообразного вещества МДМА, 436 г амфетамина и 2,5 г марихуаны изъяли сотрудники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Минска у 31-летнего столичного жителя. Установлено, что ранее судимый неработающий минчанин приобретал запрещенные вещества на территории России и ввозил их в нашу страну на личном автомобиле. Уже дома он фасовал товар в вакуумные пакеты различного объема, после чего закапывал в лесном массиве Минского района. Известно, что мужчина занимался подобной деятельностью на протяжении двух лет.

Еще один вид наркотика поступил в страну из дальнего зарубежья. 32-летний минчанин, используя интернет, заказал почтой семена конопли. Подрастающую отраву минчанин высушивал и сбывал своим знакомым из рук в руки. Мужчину задержали с поличным по месту жительства. В его квартире изъяли 12 г высушенной марихуаны. Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в гараже задержанного обнаружили еще 280 г марихуаны, 7 бутылок с удобрениями и необходимые для выращивания приспособления.

Накануне более 200 г различных наркотических средств и психотропных веществ изъяли сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД Минска совместно с коллегами из УВД Бобруйского горисполкома. Наркотики принадлежали двум мужчинам, работающим на один и тот же интернет-магазин, но в разных частях страны. 34-летнего минчанина оперативники задержали в Первомайском районе столицы. Мужчина планировал сделать закладки, однако попал в руки правоохранителей. Вскоре коллеги из УВД Бобруйского горисполкома задержали и второго наркодилера: 22-летний бобруйчанин планировал забрать оптовую закладку от жителя столицы, однако довести дело до конца не удалось. Оба задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Материалы проверок переданы в РОСК по территориальности. Возбуждены уголовные дела.-0-