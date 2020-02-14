В Минске у парня изъяли почти 1 кг психотропов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парня почти с килограммом психотропов и курьера с 100 г метадона задержали в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сотрудники оперативного подразделения Госпогранкомитета пресекли канал поставки наркотиков и психотропов в Беларусь Они были предназначены для продажи в интернет-магазине.

"В Минске был задержан 20-летний молодой человек, у которого обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества - более 498 г пара-метилэфедрона и 500 г альфа-РVР. Также у него были электронные весы и фасовочные пакеты. В этот же день при проведении дальнейших мероприятий пограничники задержали и курьера интернет-магазина - 19-летнего гражданина Беларуси. По месту проживания у него обнаружено и изъято менее 100 г метадона, электронные весы и фасовочные пакеты", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.-0-