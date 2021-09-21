В Минске участились наезды на несовершеннолетних пешеходов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Минске снизилось число дорожно-транспортных происшествий с пешеходами, погибшими и раненными в них. При этом стало больше наездов на несовершеннолетних, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Наезды на пешеходов составили 35,2% всех ДТП. На такие аварии приходится 50% от общего числа погибших в ДТП и 31,9% травмированных.

С 20 по 24 сентября в Минске проводят мероприятия, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с уязвимыми участниками движения. Контролируется, как люди соблюдают ПДД, выявляются пешеходы без световозвращающих элементов в темное время суток.

"Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, заранее снижайте скорость, оценивайте видимость и обзор. Нужно быть готовыми остановиться и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих пересекать дорогу. Не старайтесь опередить фуру, автобус в зоне пешеходного перехода: из-за них может неожиданно появиться человек, - отметили в ГАИ. - Уважаемые пешеходы, всегда убеждайтесь, что выходить на дорогу безопасно. Для этого остановитесь у края проезжей части, посмотрите по сторонам, убедитесь, что водители вас заметили и успели остановиться. Не разговаривайте в это время по мобильному телефону, отключите наушники, малолетних детей возьмите за руку".

Если вы видите вблизи проезжей части пешехода с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, Госавтоинспекция просит вас незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-