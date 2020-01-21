В Минске внедорожник въехал в столб и загорелся

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске внедорожник Volvo врезался в столб и загорелся, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Яна Романенко.

Авария случилась прошедшей ночью на ул.Пономаренко. Водитель Volvo ехал со стороны ул. Янки Мавра в направлении пр.Жукова. "Он совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля. Водитель доставлен в медицинское учреждение", - рассказала Яна Романенко.

Скриншот из видео управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как выяснилось, водитель в момент ДТП был нетрезв.-0-