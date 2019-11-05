В Минске водитель пытался скрыться от ГАИ и совершил ДТП

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и совершил ДТП. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"4 ноября около 19.30 в Минске сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль "Фольксваген": заметно виляя, он двигался по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого. Инспекторы подали сигнал об остановке транспортного средства, включив проблесковые маячки и громкоговорящее устройство. Водитель требования проигнорировал", - рассказала Ольга Чемоданова.

Во время движения мужчина неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся с автомобилем "Пежо", затем - с "Ауди" и автомашиной "Ниссан", которая остановилась пропустить пешеходов.

Водитель задержан. В результате медицинского освидетельствования у него выявлено 1,92 промилле алкоголя. Проводится проверка.

Ольга Чемоданова добавила, что с начала года в Минске по вине нетрезвых водителей совершено 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 18 получили ранения.-0-