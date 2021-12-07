В Минске возбудили уголовные дела за клевету на Президента и оскорбления прокурора и судьи

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска возбудила уголовные дела по факту клеветы в отношении Президента Беларуси, а также незаконного распространения персональных данных прокурорского работника и судьи, их публичного оскорбления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее не судимого 60-летнего жителя столицы. "Установлено, что в феврале 2020 года он разместил в интернете видеозаписи с заведомо ложными и порочащими главу государства сведениями, соединенными с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях, которые были связаны с хищением бюджетных средств, устранением политических конкурентов", - рассказали в прокуратуре. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.367 УК.

Иные уголовные дела связаны с публичным оскорблением, а также незаконным распространением в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурорского работника и судьи. По материалам дела участники одного из Telegram-каналов 10 ноября 2021 года разместили фотографии и персональные данные старшего прокурора отдела прокуратуры города Минска и судьи Минского городского суда без их согласия. Под ними другие пользователи мессенджера оставили комментарии оскорбительного характера, в которых были презрительные и уничижительные слова и выражения в отношении должностных лиц. Эта информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу людей. Противоправные действия прокуратура квалифицировала по ч.3 ст.203-1, ст.369 и ст.391 УК.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в Следственный комитет.-0-