В Минске выявили аппаратуру, через которую угрожали милиционерам

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением собственной безопасности по Минску МВД установлен мужчина, который поместил дома специальные устройства с сим-картами, оформленными на бомжей. С этих абонентских номеров правоохранители в течение месяца получали угрозы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Установлено, что через Telegram-канал неизвестный связался с 37-летнем жителем Гродненщины и предложил подработать: установить дома специальные устройства и следить за их бесперебойной работой. За услугу обещал платить Br200 в месяц. Курьер доставил мужчине три устройства и пять сим-карт. Два аппарата тот разместил дома, один - у отца", - рассказали в МВД.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка. В ГУСБ МВД отметили, что аналогичную аппаратуру изъяли еще в одной столичной квартире.-0-