4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выявлены две "делянки" по выращиванию психотропных грибов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сначала наркоконтроль вышел на 24-летнего парня, который купил спецоборудование, споры запрещенных грибов и приспособил под лабораторию диван. В его квартире нашли около 500 г психотропных грибов, весы и фасовочные пакеты. Со слов молодого человека, организовать производство за вознаграждение предложил администратор интернет-магазина наркотиков. Крупные партии товара предназначались для продажи мелким сбытчикам.

"В последующем оперативники задержали еще одного "грибника": 22-летний парень работал на тот же интернет-магазин. В шкафу минчанина хранились емкости со спорами грибов и грибницей, термооборудование и градусник для измерения температуры почвы. Также правоохранители нашли у парня 20 таблеток MDMА для закладок", - рассказали в МВД.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанных.-0-