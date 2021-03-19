В Минске вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и сотрудников милиции

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении Президента Беларуси и представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед тем как 14 декабря 2020 года позвонить на телефонную линию службы милиции, мужчина выпивал. Позвонив по номеру 102, сначала он высказал сотрудникам милиции в отношении Президента фразу, выраженную в ненормативной речевой форме, а затем оскорбил сотрудников органов внутренних дел.

Судом мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-