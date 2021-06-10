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10 июня 2021, 17:41

В Минске за 5 месяцев возбуждено более 2,3 тыс. уголовных дел за хищения с использованием компьютеров

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в Минске вновь наблюдается рост количества преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских карт - ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"За 5 месяцев года столичными подразделениями возбуждено 2348 уголовных дел по ст.212 УК. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года в столице зарегистрировано всего 904 подобных преступления", - рассказали в УСК.

К примеру, Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении средств с карт-счета минчанина. По данным следствия, 13 марта в правоохранительные органы обратился 29-летний молодой человек и сообщил о том, что у него с банковских карт похитили денежные средства в размере Br29 660. В ходе допроса потерпевший пояснил, что в мессенджере Viber ему позвонил молодой человек и представился работником службы безопасности одного из крупнейших белорусских банков. Мужчина пояснил, что его звонок связан с подтверждением запроса на получение кредита. Парень сразу стал отрицать подачу заявки.

Лжесотрудник пояснил, что для пресечения незаконной операции и недопущения хищения средств необходимо подключить систему безопасности. Для этого всего лишь необходимо назвать шестизначный код, который придет в СМС-сообщении, и пароль доступа к интернет-банкингу. Парень выполнил все указания. Звонивший продолжил разговор, попросив назвать еще банки, клиентом, которых является молодой человек. Что последний и сделал. В какой-то момент разговор был переключен на якобы сотрудника банка, в котором у него имелся еще один карт-счет. Девушка сказала, что необходимо провести операцию по защите его аккаунта, назвав для этого шестизначный код из СМС-сообщения. Несмотря на то, что в сообщении имелась информация о том, что данный код нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, молодой человек в очередной раз выполнил все требования якобы банковского работника и закончил разговор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи.

Хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. Приведенный пример не единичен, аналогичными способами злоумышленники похищают денежные средства сотен граждан, при этом суммы ущерба порой достигают особо крупных размеров.

В очередной раз следователи столицы просят граждан быть бдительными: при использовании торговой площадки Kufar совершать все действия исключительно на самой платформе объявлений. "Не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники. Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге. Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки", - добавили в УСК.-0-

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