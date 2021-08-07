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07 августа 2021, 17:27

В Минске за подложные приказы о командировке будут судить сотрудников турфирмы

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела о служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправиться в путешествие в Турецкую Республику. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилете на территорию Республики Беларусь нужно будет находиться на самоизоляции 10 календарных дней. Указанное условие не устроило пару, они решили отказаться от путевки. Представитель турфирмы сразу предложила помочь избежать самоизоляции - оформить подложные приказы о командировании их в качестве работников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена при прохождении паспортного контроля по прилете в Беларусь.

К выдаче подложного приказа о командировании оказались причастны 37-летний директор и уполномоченный представитель туристической фирмы - 41-летняя женщина.

Следствием установлено, что обвиняемые решились на служебный подлог из корыстной или иной личной заинтересованностью в целях сохранения репутации фирмы, в виду возможной отмены забронированного тура, а также потери денежных средств в случае не решения ими вопроса избежания супругами обязательной самоизоляции. Желая, чтобы минчане купили тур именно у них, представители турфирмы оформили подложные командировки, помогали им всяческими советами.

Действия сотрудников турфирмы квалифицированы по ч.6 ст.16 ч.2 ст.380 (пособничество в использовании заведомо подложного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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