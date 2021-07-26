В Минске за сбыт наркотиков задержаны двое парней

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали двух наркокурьеров: 17-летнего студента минского колледжа и 18-летнего жителя Пинска, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Парней задержали после того, как те забрали оптовую партию наркотика для дальнейшей его реализации. При себе у задержанных правоохранители обнаружили 40 свертков с особо опасным психотропным веществом - параметилэфедроном общим весом 72 г", - рассказали в ведомстве.

Со слов задержанных, они работали на наркомаркет около двух месяцев. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.-0-