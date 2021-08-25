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25 августа 2021, 09:40

В Минске за семь месяцев в ДТП травмированы 54 ребенка

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за семь месяцев зарегистрировано 51 ДТП с участием несовершеннолетних - 54 ребенка получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Виновными в этих ДТП в большинстве случаев были либо водители, которые нарушили правила дорожного движения, либо родители, не обеспечившие своим детям надлежащие условия перевозки в автомобиле. 14 ребят пострадали по своей неосмотрительности", - рассказали в ГАИ.
 
В преддверии нового учебного года с 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также повысить уровень ответственности водителей. В этот период сотрудники милиции, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд тематических акций, встреч и конкурсов. Ребятам напомнят основные аспекты безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге. Под пристальным вниманием окажутся и водители. В ходе спецмероприятий сотрудники органов внутренних дел проведут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. В частности, инспекторы ГАИ организуют контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, скоростных режимов движения, а также перевозки маленьких пассажиров в легковом автомобиле.-0-
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